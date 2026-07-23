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Apartamentos en venta en gmina Witnica, Polonia

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Apartamento 3 habitaciones en Bialcz, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Bialcz, Polonia
Habitaciones 3
Área 79 m²
Venta: Serie de apartamentos de dos niveles en Białcz – un lugar ideal para relajarse y vivi…
$52,435
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Agencia
Zaitseva Estates
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