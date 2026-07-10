Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Wiazowna
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en gmina Wiazowna, Polonia

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Wiazowna, Polonia
Casa 5 habitaciones
Wiazowna, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 2
Una casa de 155 m2 en venta en Wiązowna, a solo 5 km de Varsovia. Amplio, funcional y listo …
$437,157
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Wiazowna, Polonia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir