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Apartamentos con garaje en venta en gmina Wiazowna, Polonia

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Apartamento 3 habitaciones en Wiazowna, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Wiazowna, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
El desarrollo de viviendas en la calle Polna en Wiązowna será un proyecto moderno que combin…
$131,180
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Agencia
Mazur Estate
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Parámetros de las propiedades en gmina Wiazowna, Polonia

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