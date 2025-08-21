Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en gmina Turek, Polonia

1 propiedad total found
Casa en Obrebizna, Polonia
Casa
Obrebizna, Polonia
Área 245 m²
Un lugar donde se pueden escuchar aves cantando y árboles
$126,430
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
