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Arrendamiento a largo plazo propiedad en gmina Tarnowo Podgorne, Polonia

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Propiedad comercial 125 m² en Baranowo, Polonia
Propiedad comercial 125 m²
Baranowo, Polonia
Área 125 m²
Confortable gemelo con aire acondicionado, chimenea y garaje
$2,119
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Apartamento en Wysogotowo, Polonia
Apartamento
Wysogotowo, Polonia
Área 43 m²
Le recomiendo alquilar un nuevo local de oficina muy agradable – servicios de aprox. 42m2, s…
$526
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Parcelas en Wysogotowo, Polonia
Parcelas
Wysogotowo, Polonia
Área 2 300 m²
Parcela de inversión 2300 m2 – Muy preparado cerca de Poznań Silencio Ideal para Estacionami…
$927
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Mazur EstateMazur Estate
Apartamento en Przezmierowo, Polonia
Apartamento
Przezmierowo, Polonia
Área 45 m²
PREPARATION OFFER
$609
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