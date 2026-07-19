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Apartamentos en venta en gmina Sulmierzyce, Polonia

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Apartamento 2 habitaciones en Sulmierzyce, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Sulmierzyce, Polonia
Habitaciones 2
Área 37 m²
Presentamos la oferta de una propiedad con una superficie de 36.71 m2, situada en la planta …
$68,588
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Zaitseva Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Sulmierzyce, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Sulmierzyce, Polonia
Habitaciones 2
Área 36 m²
En venta un apartamento único y totalmente terminado de 35,54 m2, situado en la calle Padere…
$91,483
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