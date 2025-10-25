Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Slupca
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en gmina Slupca, Polonia

1 propiedad total found
Casa en Kochowo, Polonia
Casa
Kochowo, Polonia
Área 225 m²
$579,373
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Slupca, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir