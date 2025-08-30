Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Skoki
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en gmina Skoki, Polonia

1 propiedad total found
Habitación en Potrzanowo, Polonia
Habitación
Potrzanowo, Polonia
Área 1 268 m²
¡Los compradores no pagan comisión! Si sueñas con tener tu propia casa con un jardín, pero n…
$61,521
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Parámetros de las propiedades en gmina Skoki, Polonia

Baratos
De lujo
