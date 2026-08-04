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Apartamentos en venta en gmina Radzymin, Polonia

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Apartamento 7 habitaciones en Radzymin, Polonia
Apartamento 7 habitaciones
Radzymin, Polonia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 1/2
Descripción del inmueble Venta: un excepcional apartamento de dos niveles situado en la call…
$407,285
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Agencia
OKEASK
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