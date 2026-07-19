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Apartamentos en venta en gmina Przemet, Polonia

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Apartamento en Oslonin, Polonia
Apartamento
Oslonin, Polonia
Área 600 m²
El sitio en el corazón del bosque, por el lago Wieleński
$50,571
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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