  2. Polonia
  3. gmina Polajewo
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en gmina Polajewo, Polonia

1 propiedad total found
Casa en Polajewo, Polonia
Casa
Polajewo, Polonia
Área 350 m²
Excepcional casa con clima – 350 m2, parcela 3914 m2, Polajevo
$429,361
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
