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Apartamentos en venta en gmina Poddebice, Polonia

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Apartamento en Kobylniki, Polonia
Apartamento
Kobylniki, Polonia
Área 600 m²
CAPACIDAD BUILDING 600 m2 – MUJER DE GM. Venta de un atractivo sitio de construcción de 600 …
$55,027
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Agencia
Zaitseva Estates
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