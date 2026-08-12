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Casas en Venta en gmina Plonsk, Polonia

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Casa 5 habitaciones en Szeromin, Polonia
Casa 5 habitaciones
Szeromin, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Piso 1/2
UNIQUE PREMIUM LOG RESIDENCE ANTE 330 m2 Silencio PLOT 3,650 m2 Silencio ARCELIN ANTE PLN 2,…
$721,646
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Agencia
OKEASK
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