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Casas en Venta en gmina Piotrkow Kujawski, Polonia

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Casa en Polajewo, Polonia
Casa
Polajewo, Polonia
Área 100 m²
Casa de ladrillo rojo – en el pueblo, con jardín – Polajewo, Winiary Street
$55,370
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Agencia
Zaitseva Estates
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