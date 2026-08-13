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Apartamentos en venta en gmina Piaski, Polonia

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Apartamento en Godurowo, Polonia
Apartamento
Godurowo, Polonia
Área 2 101 m²
Residencia desde 2003 ← Parque histórico y 4 estanques Silencio 3 apartamentos independiente…
$5,10M
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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