Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Piaseczno
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en gmina Piaseczno, Polonia

;
Dúplex Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 6 habitaciones en Bobrowiec, Polonia
Dúplex 6 habitaciones
Bobrowiec, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Número de plantas 2
Una casa bien mantenida con una superficie total de 177 m2, situada en una parcela de 500 m2…
$632,085
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Piaseczno, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir