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Apartamentos en venta en gmina Ostrorog, Polonia

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Apartamento en Ostrorog, Polonia
Apartamento
Ostrorog, Polonia
Área 130 m²
Propiedad completa gratuita = compra segura Posibilidad de seleccionar cualquier notario
$120,501
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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