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Casas en Venta en gmina Obrzycko, Polonia

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Casa en Zielonagora, Polonia
Casa
Zielonagora, Polonia
Área 1 031 m²
Parcelas cerca de bosque de Notecka ¦ Condiciones de construcción Silencio Tienda junto a
$34,506
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Agencia
Zaitseva Estates
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