Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Nowe
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en gmina Nowe, Polonia

1 propiedad total found
Casa en Bochlin, Polonia
TOP TOP
Casa
Bochlin, Polonia
Área 100 000 m²
If you’re tired of living life in a constant rush and fed up with the daily hustle and bustl…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Polski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Nowe, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir