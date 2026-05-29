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Hoteles en venta en gmina Nidzica, Polonia

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Hotel 1 370 m² en Litwinki, Polonia
Hotel 1 370 m²
Litwinki, Polonia
Área 1 370 m²
Número de plantas 2
Venta: El complejo turístico único ubicado en Nibork, con número 1, en el municipio de Nidzi…
$2,30M
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Agencia
Warmia Brokers
Idiomas hablados
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