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Locales comerciales en venta en gmina Nasielsk, Polonia

1 propiedad total found
Propiedad comercial 80 m² en Nasielsk, Polonia
Propiedad comercial 80 m²
Nasielsk, Polonia
Habitaciones 4
Área 80 m²
Venta, negocio, 80 m2, Warszawa, str. ChIJi9nuRgiYHkcR421AlKwpIfA. Presentando un restauran…
$35,333
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OKEASK
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