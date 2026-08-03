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Tiendas en venta en gmina Murowana Goslina, Polonia

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Tienda 9 472 m² en Murowana Goslina, Polonia
Tienda 9 472 m²
Murowana Goslina, Polonia
Área 9 472 m²
Venta, terreno de inversión con MPZP ubicado en Murowana Goślina en Metalowa Street
$256,694
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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