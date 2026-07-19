Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Miedzichowo
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en gmina Miedzichowo, Polonia

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa en Pachy, Polonia
Casa
Pachy, Polonia
Área 158 m²
Le recomiendo comprar una casa situada en el bosque. Dos plantas, sótano, tiene una planta b…
$261,954
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Casa en Miedzichowo, Polonia
Casa
Miedzichowo, Polonia
Área 120 m²
En venta presentamos la Casa Forestal, que cura el alma – ubicada en la ciudad de Miedzychow…
$302,923
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Miedzichowo, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir