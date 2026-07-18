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Casas del mar en Venta en gmina Lubicz, Polonia

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3 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Casa 5 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
segmento medio para la venta - Białołęka, Brzeziny Street. Un segmento medio moderno y funci…
$527,238
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Casa 8 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Casa 8 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 758 m²
Número de plantas 2
VILLA MODERNA EN EL CORAZÓN DE MOKOTÓW Chalet espacioso Silencio Espacio único Silencio int…
$4,21M
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Casa 8 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Casa 8 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Número de plantas 2
La casa se encuentra en la última fila de edificios, bordeando directamente en el Bosque Kab…
$3,84M
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Parámetros de las propiedades en gmina Lubicz, Polonia

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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