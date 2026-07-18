Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Lubicz
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en gmina Lubicz, Polonia

;
1 propiedad total found
Propiedad comercial 150 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 150 m²
Mierzynek, Polonia
Área 150 m²
Le presento un espacio comercial universal con una licencia de farmacia válida, combinando u…
$344,427
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir