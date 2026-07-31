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Casas con garaje en Venta en gmina Lesznowola, Polonia

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Mysiadlo, Polonia
Casa 4 habitaciones
Mysiadlo, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Número de plantas 2
Hogares inspirados en la luz, la armonía y la naturaleza Zielone Mysiadło es un moderno barr…
$344,427
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Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en gmina Lesznowola, Polonia

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