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Apartamentos en venta en gmina Kuznia Raciborska, Polonia

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Apartamento en Rudy, Polonia
Apartamento
Rudy, Polonia
Área 912 m²
Venta de obra 913/1 Paproć gm. Nuevo Tomyśl MPZP – Edificio familiar único (MN)
$34,813
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
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