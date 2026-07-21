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Apartamentos en venta en gmina Krzywin, Polonia

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Apartamento 3 habitaciones en Kopaszewo, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Kopaszewo, Polonia
Habitaciones 3
Área 59 m²
– Ubicación Te recomiendo comprar un apartamento cómodo y espacioso. Ubicación en el municip…
$55,325
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Agencia
Zaitseva Estates
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