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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en gmina Krzeszowice, Polonia

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Apartamento en Tenczynek, Polonia
Apartamento
Tenczynek, Polonia
Área 816 m²
Presentamos un espacio de oficina moderno y completamente terminado Clase A para alquilar. L…
$15,860
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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