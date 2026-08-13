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Apartamentos en venta en gmina Kramsk, Polonia

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Apartamento 3 habitaciones en Wola Podlezna, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Wola Podlezna, Polonia
Habitaciones 3
Área 68 m²
Venta cómodo apartamento 68 m2 con terraza – Podleżna Wola (Gmina Kramsk)
$142,183
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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