Obra nueva en venta en gmina Kornik

casas independientes
1
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Radzewo, Polonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
New Homes in Radzewo – Kowalska Street (Wielkopolska Region) Size: from 52.41 m² to 78.00 m² Status: Completed – Ready to move in ✅ INVESTMENT OVERVIEW A boutique development consisting of just 5 homes, located in a quiet, green area of Radzewo. It’s an excellent option for those who…
Agencia
Zaitseva Estates
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
