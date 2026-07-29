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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en gmina Kleszczewo, Polonia

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1 propiedad total found
Casa en Gowarzewo, Polonia
Casa
Gowarzewo, Polonia
Área 112 m²
Casa moderna con jardín en Gowarzew – alto estándar, ideal para exigentes
$1,581
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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