  2. Polonia
  3. gmina Kleczew
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en gmina Kleczew, Polonia

Casa en Treby Stare, Polonia
Casa
Treby Stare, Polonia
Área 1 020 m²
Una casa con un jardín situado a solo 150 metros del lago Budzisławski – uno de los más limp…
$570,530
