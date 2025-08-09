Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en gmina Jodlowa, Polonia

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Jodlowa, Polonia
Casa 4 habitaciones
Jodlowa, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2/2
Esta finca, situada en el barrio de casas de bodas prósperas, es una oportunidad de inversió…
$150,219
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
