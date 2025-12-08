Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en gmina Grodzisk Mazowiecki, Polonia

2 propiedades total found
Propiedad comercial 300 m² en Grodzisk Mazowiecki, Polonia
Propiedad comercial 300 m²
Grodzisk Mazowiecki, Polonia
Área 300 m²
Piso 1
Turnkey Auto & Truck Workshop – Espacio industrial para alquilerPrecio: 15.000 PLN (50 PLN/m…
$4,072
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Edificio rentable 2 160 m² en Chrzanow Duzy, Polonia
Edificio rentable 2 160 m²
Chrzanow Duzy, Polonia
Habitaciones 12
Área 2 160 m²
Almacenamiento y espacio logístico.A+ trastero con oficinas y zona de maniobra – a la ventaU…
Precio en demanda
