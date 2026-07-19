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Apartamentos en venta en gmina Granowo, Polonia

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Apartamento en Niemierzyce, Polonia
Apartamento
Niemierzyce, Polonia
Área 52 105 m²
NIEMIERZYCE ← STRATEGICZNA DZIAŁKA INWESTYCYJNA 5,21 HA
$1,65M
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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