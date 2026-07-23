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Casas en Venta en gmina Grabowiec, Polonia

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Casa en Grabowiec, Polonia
Casa
Grabowiec, Polonia
Área 53 m²
Una parcela única con una casa y una vista de la inundación – Grabowiec (5 km de Szamotuł) ¿…
$39,023
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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