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Locales comerciales en venta en gmina Gora Kalwaria, Polonia

1 propiedad total found
Propiedad comercial 3 000 m² en Baniocha, Polonia
Propiedad comercial 3 000 m²
Baniocha, Polonia
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 3 000 m²
Piso 2
Venta: un restaurante único y complejo hotelero situado en la pintoresca zona de Baniocha, a…
$2,28M
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Agencia
OKEASK
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