Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Duszniki
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en gmina Duszniki, Polonia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento en Ceradz Dolny, Polonia
Apartamento
Ceradz Dolny, Polonia
Área 527 m²
Presentamos una residencia con soluciones modernas con una superficie útil de 526,5 m2, situ…
$1,18M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento en Podrzewie, Polonia
Apartamento
Podrzewie, Polonia
Área 603 m²
Edificios – Sękowska Street Green area y acceso rápido a Poznań
$26,511
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Duszniki, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir