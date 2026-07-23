Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Drezdenko
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en gmina Drezdenko, Polonia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento en Tuczepy, Polonia
Apartamento
Tuczepy, Polonia
Área 3 000 m²
OAZA SPOKOJU W SERCU KRAINY STU JEZIOR – DZIAŁKA PRZY LESIE I JEZIORACH
$55,370
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Drezdenko, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir