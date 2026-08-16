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Casas en Venta en gmina Drawsko, Polonia

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Casa en Kwiejce Nowe, Polonia
Casa
Kwiejce Nowe, Polonia
Área 13 067 m²
Una parcela excepcional con una superficie de más de 1.3 hectáreas con una acogedora casa de…
$158,457
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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