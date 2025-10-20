Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Damaslawek
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en gmina Damaslawek, Polonia

1 propiedad total found
Apartamento en Kolybki, Polonia
Apartamento
Kolybki, Polonia
Área 1 000 m²
$1,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Damaslawek, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir