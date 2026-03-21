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Apartamentos en venta en gmina Choroszcz, Polonia

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Apartamento 2 habitaciones en Klepacze, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Klepacze, Polonia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1/1
$122,197
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Apartamento 4 habitaciones en Klepacze, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Klepacze, Polonia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/1
$175,872
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Apartamento 4 habitaciones en Klepacze, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Klepacze, Polonia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 1/1
$182,948
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AuraAura
Apartamento 4 habitaciones en Klepacze, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Klepacze, Polonia
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Nº de cuartos de baño 2
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$169,881
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Nils OttNils Ott
Apartamento 4 habitaciones en Klepacze, Polonia
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Klepacze, Polonia
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Klepacze, Polonia
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Piso 1/1
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Apartamento 4 habitaciones en Klepacze, Polonia
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Klepacze, Polonia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 1/1
$176,225
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Klepacze, Polonia
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Apartamento 1 habitación en Klepacze, Polonia
Apartamento 1 habitación
Klepacze, Polonia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 1/1
$92,087
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Apartamento 4 habitaciones en Klepacze, Polonia
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Klepacze, Polonia
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Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
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Apartamento 1 habitación en Klepacze, Polonia
Apartamento 1 habitación
Klepacze, Polonia
Habitaciones 1
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Apartamento 2 habitaciones en Klepacze, Polonia
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Klepacze, Polonia
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Apartamento 1 habitación en Klepacze, Polonia
Apartamento 1 habitación
Klepacze, Polonia
Habitaciones 1
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Apartamento 2 habitaciones en Klepacze, Polonia
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Klepacze, Polonia
Habitaciones 2
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Área 62 m²
Piso 1/1
$120,050
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Apartamento 1 habitación en Klepacze, Polonia
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Klepacze, Polonia
Habitaciones 1
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Apartamento 4 habitaciones en Klepacze, Polonia
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Klepacze, Polonia
Habitaciones 4
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Área 100 m²
Piso 1/1
$202,930
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Apartamento 4 habitaciones en Klepacze, Polonia
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Klepacze, Polonia
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Klepacze, Polonia
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$169,881
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Klepacze, Polonia
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Klepacze, Polonia
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