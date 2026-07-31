Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Buk
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en gmina Buk, Polonia

;
Tienda Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Tienda 1 966 m² en Niepruszewo, Polonia
Tienda 1 966 m²
Niepruszewo, Polonia
Área 1 966 m²
Le invitamos a echar un vistazo a la oferta de venta de propiedad de inversión ubicada en Ni…
$1,47M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir