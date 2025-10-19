Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Biale Blota
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en gmina Biale Blota, Polonia

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Lochowo, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Lochowo, Polonia
Habitaciones 2
Área 54 m²
$117,278
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Parámetros de las propiedades en gmina Biale Blota, Polonia

Baratos
De lujo
