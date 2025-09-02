Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Gdynia, Polonia

2 propiedades total found
Propiedad comercial 79 m² en Gdynia, Polonia
Propiedad comercial 79 m²
Gdynia, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Número de plantas 6
SERVICIO LOCAL + MES 79 m2 + aproximadamente 20 m2 de almacén HISTORIA Y EXPERIENCIA Nuestra…
$686,263
Vendedor particular
Idiomas hablados
Polski
Propiedad comercial 136 m² en Gdynia, Polonia
Propiedad comercial 136 m²
Gdynia, Polonia
Habitaciones 4
Área 136 m²
Ventajas Un apartamento de dos plantas en la pintoresca calle Hallera de Gdynia St Maximilia…
$601,267
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
