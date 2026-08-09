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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Gdansk, Polonia

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Propiedad comercial 240 m² en Gdansk, Polonia
Propiedad comercial 240 m²
Gdansk, Polonia
Área 240 m²
Casa tras renovación general Jardín superior Wrzeszcz 240 m2
$3,442
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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