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Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Gdansk, Polonia

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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Gdansk, Polonia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Gdansk, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 2/5
Apartamento A5 (3 habitaciones, 67.45 m2) - Toruńska 16, GdańskVenta: Un confortable apartam…
$340 744
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