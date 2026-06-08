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Casas de campo con Terraza en venta en Czestochowa, Polonia

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Casa de campo 15 habitaciones en Czestochowa, Polonia
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Casa de campo 15 habitaciones
Czestochowa, Polonia
Habitaciones 15
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 3 000 m²
Número de plantas 3
BARGAIN VENTA SIN BROKERSCzęstochowa, IKARA StUna propiedad de inversión única con una casa …
$494,800
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Parámetros de las propiedades en Czestochowa, Polonia

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