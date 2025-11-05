Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Filipinas
  3. Calabarzón
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Calabarzón, Filipinas

Cavite
3
Piso independiente Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Tagaytay, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Tagaytay, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Prime Residences | 2-Bedroom, 58 sqm Experience modern living in this well-appointed 2-bedro…
$120,330
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Iruhin South, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Iruhin South, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
1-Bedroom Unit – Tagaytay Highlands Property Highlights: Location: Tagaytay Highlands – Prem…
$163,305
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Balite II, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Balite II, Filipinas
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
50% OFF!  Monteluce, Silang – Tagaytay Road Details: Loft Type Fully Furnished 3 bedrooms 2 …
$134,082
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Calabarzón, Filipinas

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir